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BEŞİKTAŞ
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Fabri o an için konuştu

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, Trabzonspor maçı ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
15:2910 Nisan 2017
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Fabri o an için konuştu

Trabzonspor karşısında 3 gol yese de, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette kilit rol oynayan Beşiktaş kalecisi Fabri, Rodallega'nın santra noktasından şutu ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Rodallega'nın direkten dönen vuruşunda şanslı olduğunu söyleyen İspanyol file bekçisi, “Öne doğru açıldığımı gördü ve bir anda kaleye vurdu. Eğer o şut gol olsaydı kahrolurdum” diye konuştu. Fabri ayrıca, “Pozisyon sonrası birkaç dakika tam olarak kendime gelemedim. Kalecilik böyle zor bir iş. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı.

Hürriyet

Etiketler
beşiktaş Fabri
Son güncelleme: 15:32 | 10.04.2017
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