Fener’de ruh eksik

Fenerbahçe takımı, bu sezon ara ara rakibine üçüncü bölgede baskı yaparak alan bırakmayan, dönen topları alan, kaliteli ayakları ile futbol lezzeti ortaya koyan görüntüler çizdi. Ama dün özellikle ilk yarıda ne kaliteli ayaklar ne de rakibini sürklase eden bir takım ortada vardı. Bu kadar önemli bir maç olmasına karşın Akhisar Belediyespor çok daha istekliydi. Teknik Direktör Okan Buruk cezası nedeniyle tribünde olmasına karşın, yeşil-siyahlı futbolcular hareketli, orta sahayı elinde tutmaya çalışan ve ataklara kalkan bir görüntü ortaya koydu. Tek eksikleri, sınırlı kapasitede oyunculara sahip olmalarıydı. Fenerbahçe oyuncuları ise durarak, sıradan, monoton oynayıp, adeta görevini yerine getirmeye çalışan ama işini sevmeyen memurlar gibiydi.

Dirk Advocaat ise gideceğini haftalar önce açıklayarak kendini eleştirenlerden kurtulacağını düşünüp kendince uyanık davrandı. Bu aslında Hollandalı hocanın acizliğinin kanıtıydı. Ortada taktik olmadığı için Lens savunmaya kadar gelip top almaya çalıştı. Aatif, Alper hareketliydi, Hasan Ali de biraz oyuna katıldı. Ama Van der Wiel oyunda mıydı? Lens'in kornerine ters kafa vuran Akhisar'lı Lopes olmasa Fener takımının gol atacağı da yoktu.

Hareketli başlayan ikinci yarıda Akhisar penaltıdan beraberliği sağladı. Fenerbahçe yediği golden sonra biraz toparlanır gibi oldu. Etkili oynamaya, ataklar yapmaya başlayan Kanarya Josef ile ikinci golü buldu. Lens son anda bireysel yeteğini ön plana çıkartıp skoru 3-1'e taşıdı. Sarı-lacivertliler aslında istekle koşarak, hızlı ve çabuk oynayınca hemen etkili oluveriyor. Ama neden oyunun çoğu zamanlarında böyle oynayamıyorlar? Fenerbahçe için hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı almaktır. Aziz Yıldırım'ın bunu oyunculara ve Advocaat'a iyice anlatması lazım.