Fransız polisi Beşiktaş maçı için alarmda

Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lyon - Beşiktaş mücadelesini yüksek riskli olarak değerlendirdi.

Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpik Lyon maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. L’Equipe gazetesinin haberine göre Fransız polisi, Lyon-Beşiktaş maçını kamu düzenine yönelik maksimum risk anlamına gelen ‘seviye 4’ ile derecelendirdi.

Kısa süre önce de Lyon yönetimi, Fransız taraftarlara çağrıda bulunarak 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmaya gelmemeleri yönünde telkinde bulunmuştu. Buna gerekçe olarak da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasında sonra stat çevresinde gerçekleşen terör olayı gösterildi.