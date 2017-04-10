Galatasaray’da Wesley Sneijder zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, tecrübeli orta saha Wesley Sneijder'i yeni sezon kadrosunda tutmaya pek sıcak bakmıyor. Yüksek maaş bütçesini azaltmak isteyen sarı-kırmızılılar da başarılı oyuncu gitmek isterse buna engel olmayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, geçen hafta oynanan Adanaspor maçında kulübeye çektiği Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Hırvat çalıştırıcının gelecek sezon kadrosunda tutmaya pek sıcak bakmadığı Hollandalı yıldızın menajeri Albers ile bugün oynanacak olan Medipol Başakşehir maçından sonra bir araya gelecek. Bir yandan gelecek sezon planlamasını da yapan Galatasaray'da yönetim, Sneijder gitmek isterse buna engel olmayacak. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı, yılda tam 5.3 milyon Euro kazanıyor.

Mancini Galatasaray`ın yıldızı Sneijder`e gözünü dikti Gelecek sezon Roma'nın başına geçmesi beklenen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray'da birlikte çalıştığı Hollandalı futbolcuyu da yanında götürmeye hazırlanan Mancini, transfer listesinin en başına Sneijder'ı yazdı. İlgili Haberi Oku

Yüksek maaş bütçesini de azaltmak isteyen yönetim, Tudor'la yaptığı görüşmenin ardından bu konudaki tavrını belirledi. Sneijder'ın sözleşmesinde “7.5 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi yer alıyor.