Hüseyin Eroğlu: Duran toptan golü bulduk

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçından sonra konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, evlerinde 2-0 kazandıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ardından “Maçın başında oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlarımız vardı, duran toptan golü bulduk” dedi.

Teknik Direktör Eroğlu, bir süre sonra skoru 2-0’a getirdiklerini, ilk yarıda farka gidebilecek futbol ortaya koyduklarını anlatırken “İkinci yarı gol yemeden 3’üncü ve 4’üncü golü aramayı hedeflemiştik. Rakibin baskısı top kayıpları yaşamamıza sebep oldu. Ne olursa olsun skoru korumayı bildik. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz. Futbolcularımı kutluyorum, galibiyeti bugün doğum günü olan eşime armağan ediyorum. Hedefimiz seri yakalayarak ilk 6 hedefimize ulaşmak” diye konuştu.