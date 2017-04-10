İlhan Mansız Survivor birleşme partisinde açıkladı: 2 yıllık ilişkim olacak

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisi renkli görüntülere sahne oldu. Nefes kesen oyunların ardından düzenlenen eğlence dolu akşamda yarışmacılar tek tek canlı performans sergileyerek şarkı söyledi. Survivor 2017 birleşme partisinde Fatih Terim, Mustafa Sandal ve Emina Sandal sürprizi de vardı. Acun Ilıcalı'nın Survivor'a özel konukları olarak katılan 3 isim, yarışmacılar şarkı söylerken jürilik yaptı.

Survivor birleşme partisinde en çok dikkat çeken anlardan birisi de ünlüler takımının en popüler ismi olan İlhan Mansız'ın performansı oldu. Mansız'ın söylediği şarkı büyük beğeni toplarken, jüri üyesi Mustafa Sandal ile yaşadığı diyalog ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Uzun süredir bir ilişkisi olduğunu ve Temmuz ayında bu ilişkinin 2 yılını tamamlayacağını söyleyen İlhan Mansız, “Evet duygusalım, buradan ne zaman çıkacağım tabii ki belli değil. Temmuz'da ilişkim 2 yılını doldurmuş olacak. Onu çok özledim” dedi.

İLHAN MANSIZ'IN SEVGİLİSİ KİM?

İlhan Mansız, Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlüler takımının kaptanı olarak görülen İlhan Mansız'ın özellikle sevgilisi Celina merak ediliyor. İşte, İlhan Mansız'ın sevgilisi Celina ve ünlü futbolcunun özel hayatı!

Bir dönemin ünlü futbolcusu İlhan Mansız'ın özel hayatı yeniden gündemde! Issız adada başarılı performansıyla sık sık adından söz ettiren İlhan Mansız'ın özellikle genç sevgilisi Celina merak ediliyor. Özel hayatını gözönünde yaşamayı sevmeyen ve diğer yarışmacılara oranla duygularını daha fazla geri planda tutan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde bir sevgilisi olduğunu itiraf etmişti. Sevgilisi Celina'nın mektubuyla duygusallaşmıştı. Ünlü futbolcuyla çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Celina, daha önce başından birçok ilişki geçen İlhan Mansız'ın 14 yaşındaki kızıyla karıştırılmıştı.