Josef de Souza kariyerinin zirvesinde

Akhisar Belediyespor ağlarını havalandırarak bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5’e yükselten Josef de Souza, kariyer rekoru kırdı. Pereira döneminde defansif oynayan Brezilyalı, Advocaat’la kimlik değiştirdi.

Geçen sezon Pereira'nın daha defansif görev verdiği Josef de Souza, bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat'ın daha çok hücuma çıkmasını istediği Brezilyalı futbolcu, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Bu sezon ligde 3, kupada 1 ve Avrupa'da 1 olmak üzere rakip kaleleri 5 kez havalandıran Josef, kendi kariyer rekorunu kırdı. Brezilyalı oyuncu, ulaştığı bu rakamla orta saha oyuncusu olmasına rağmen bu sezon attığı gollerle ön plana çıktı.

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Rakip kaleye 39 şut gönderen Josef, bu istatistikte de takımın lideri konumunda.