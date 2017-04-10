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FENERBAHÇE
09 Nisan 2017 19:00
FENERBAHÇE
3 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Josef de Souza kariyerinin zirvesinde

Akhisar Belediyespor ağlarını havalandırarak bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5’e yükselten Josef de Souza, kariyer rekoru kırdı. Pereira döneminde defansif oynayan Brezilyalı, Advocaat’la kimlik değiştirdi.
09:3610 Nisan 2017
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Josef de Souza kariyerinin zirvesinde

Geçen sezon Pereira'nın daha defansif görev verdiği Josef de Souza, bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat'ın daha çok hücuma çıkmasını istediği Brezilyalı futbolcu, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Bu sezon ligde 3, kupada 1 ve Avrupa'da 1 olmak üzere rakip kaleleri 5 kez havalandıran Josef, kendi kariyer rekorunu kırdı. Brezilyalı oyuncu, ulaştığı bu rakamla orta saha oyuncusu olmasına rağmen bu sezon attığı gollerle ön plana çıktı.

09 Nisan 2017 Rıdvan Dilmen, Advocaat`ı eleştiri yağmuruna tuttu! Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçını değerlendirdi. Dilmen, teknik direktör Dick Advocaat için çok konuşulacak sözler söyledi. İlgili Haberi Oku

Rakip kaleye 39 şut gönderen Josef, bu istatistikte de takımın lideri konumunda.

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