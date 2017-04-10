Maradona’nın eski sevgilinden çok konuşulacak itiraf

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın sekiz yıllık ilişki yaşadığı ve Diego Fernando isminde bir de oğlu olduğu eski hayat arkadaşı Veronica Ojeda, çarpıcı açklamalarda bulundu.

Ojeda, katıldığı bir radyo programında Maradona ile aralarında yaşadıkları tutku dolu aşkı anlattı. Ojeda: “Diego, gördüğüm en iyi aşıktı. Aynı şey onun açısından benim için de geçerli. Yatakta onu kimse geçemez! Ondan sonra iki yıl boyunca kimseyle yatmadım.” dedi. “Hayatımda yaşadığım en iyi geceyi Diego ile birlikte geçirdim.” diyen Ojeda, açıklamasına ilginç sözlerle devam etti.

İşte Ojeda’nın o açıklamaları…

“Karayipler’deydik ve ıssız bir sahildeydik. Sadece tekneyle oraya gidebiliyordunuz. O geceyi unutamıyorum. Hayatımın aşkı hiç kuşkusuz oydu. Bunu her zaman söyledim. Yatakta ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Oral sekste ise 10 üzerinden 8! Aramızda gerçek bir tutku vardı. Diego, sık sık benden kadın polis gibi giyinmemi isterdi. O kostümler ve diğerleri halen duruyor. Bir keresinde Kolombiya’daki bir partide etrafta insanlar varken yüzme havuzunun içinde birlikte olmuştuk. İnsanların bizi fark edip etmediğini bilmiyorum.”