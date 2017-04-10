Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi şansını sürdürebilmek için Fenerbahçe derbisi öncesinde Medipol Başakşehir’i devirmek zorunda olan Galatasaray, kazanırsa ikinci sıradaki rakibiyle aradaki farkı 1’e indirecek.

Şampiyonluk umutları ‘Kaf Dağı'nın' ardında kalan Galatasaray'da artık tek hedef sezonu ikinci sırada tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek. Bunun yolu da bitime 8 hafta kala 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i yenmekten geçiyor. Çünkü olası bir mağlubiyet, her şeyin sonu anlamına gelebilir. Rakibiyle arasında 4 puan bulunan Galatasaray, bugün kazanırsa farkı 1'e indirecek ve lig yeniden başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir – Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu tabloda her şey galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Çünkü 23 Nisan Pazar günü ezeli rakibi ve Şampiyonlar Ligi için çekiştiği Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, en kritik dönemece girdi. Adana karşısında galip gelen takımı bozmak istemeyen Teknik Direktör Tudor, karşılaşmanın önemini oyuncularına aşılıyor ve kazanmak için sabırlı olunması gerektiğinin altını çiziyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Ferhat, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Semih, Ahmet Çalık, Linnes, Yasin, Selçuk, Josue, Rodrigues, Podolski, Eren