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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
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Nigel de Jong’a yol göründü

Galatasaray'da gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Igor Tudor, Nigel de Jong'un gönderilmesini istedi.
10:2010 Nisan 2017
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Nigel de Jong’a yol göründü

İlerleyen yaşı ve kaybettiği hızı nedeniyle Teknik Direktör Igor Tudor' un gelecek sezon planlamasında bulunmayan Nigel de Jong ile yollar ayrılacak. 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti yüzünden yönetimin elden çıkarmak istediği Hollandalı futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bulması istenecek.

10 Nisan 2017 Galatasaray`da Wesley Sneijder zirvesi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, tecrübeli orta saha Wesley Sneijder'i yeni sezon kadrosunda tutmaya pek sıcak bakmıyor. Yüksek maaş bütçesini azaltmak isteyen sarı-kırmızılılar da başarılı oyuncu gitmek isterse buna engel olmayacak. İlgili Haberi Oku

De Jong ile Tudor' un yıldızı da bir türlü barışmamıştı.

‘MANDZUKIC’İ İSTERİM’

Öte yandan Igor Tudor, verdiği bir röportajda adlarının anıldığı Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'le ilgili konuştu. “Mandzukic'i kim kadrosunda görmek istemez ki” diyen Tudor, tüm bölgelere transfer ihtiyacı duyduğunu söyledi.

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galatasaray nigel de jong Sneijder
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