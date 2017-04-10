Oğuz Çetin: Rakiplerden kopmuş değiliz

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, mağlup oldukları Altınordu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, 2-0 mağlup oldukları Altınordu maçının ardından değerlendirmelerde bulundu

Oğuz Çetin’in açıklamaları şu şekilde:

“Düşme hattında olan bir takım olarak daha farklı bir görüntü sergilemeliydik. Rakibin genç ve başarılı olduğunu biliyoruz. Direnebilmek önemliydi; ancak ilk 30 dakika bu direnci gösteremedik. Yediğimiz 2 golü çıkarmak hiç kolay değil bu ligde. Oyuna ortak olmak için hamleler yapsak da, gol atamamak en büyük handikapımız. Çok erken gol yiyoruz, bunları değiştirmek bizim elimizde. Önümüzde 7 maç var. Büyük çöküntü yaşamanın anlamı yok. Rakiplerden kopmuş değiliz. Balıkesir maçıyla reaksiyon göstereceğimize inanıyorum. Altınordu’yu tebrik ediyorum.”