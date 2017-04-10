Pınar Karşıyaka 100-96 Anadolu Efes / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes'i konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten karşılaşmada rakibini 100-96'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde Pınar Karşıyaka, üst üste üçüncü galibiyetini normal süresi 89-89 biten Anadolu Efes maçında aldı: 100-96. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Brown’ın 24, Summers’ın 22, Owens’ın 18, Green’in ise 15 sayısı yeşil-kırmızılıları galibiyete taşıdı. İzmir temsilcisinde omzunda sakatlığı bulunan Ponitka ve topuğundaki sakatlık nedeniyle tedavi gören Soner, karşılaşmada forma giyemedi.

Bu skorla Karşıyaka, 25 haftada 14. galibiyetini elde ederek normal sezonun bitimine 5 maç kala Play-Off’u büyük oranda garantiledi. THY Euroleague’de adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran Anadolu Efes ise üst üste ikinci yenilgiyle 21 galibiyetle ikinci sırada kaldı.

Maçın başında Anadolu Efes pota altından basketlerle 9-2’lik bir seri yakaladı. Karşıyaka’nın üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan konuk ekip, Cedi’nin bu bölümdeki 14 sayısıyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Yeşil-kırmızılı takım, rakibine Summers, Owens ve Brown’la karşılık vermeye alışarak farkı 6’ya indirdi. İlk periyot 22-28 sonuçlandı. İkinci periyoda etkili başlayıp farkı eriten Kaf-Kaf, Muhammed’in periyodun üçüncü dakikasındaki turnikesiyle durumu 30-30’a getirip skoru eşitledi. Anadolu Efes, Can Maxim ve Cedi’nin kritik 3 sayılık basketleriyle Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermedi. Soyunma odasına 41-45 girildi.

Pınar Karşıyaka’nın J’Covan Brown, Anadolu Efes’in ise Derrick Brown etkili olduğu üçüncü periyodun son bölümünde ev sahibi, Owens’ın bitime 1 dakika kala pota altından basketiyle maçın başından beri ilk kez 64-63 öne geçti. Periyot, konuk takımdan Dunston’un basket faulüyle 64-66 sonuçlandı. Son periyodun başında pota altında Thomas’ın dirseği başına çarpan Karşıyakalı Petway, yerde kalarak maça devam edemedi. Yeşil-kırmızılı ekibin öne geçtiği bölümlerde Anadolu Efes, Thomas ve Can Maxim’in kritik üçlükleriyle oyuna denge getirdi. Kaf-Kaf, Green’in son 3 dakikaya girilirken serbest atıştan bulduğu basketlerle farkı 86-82’le ilk kez 5 sayıya çıkardı. Son bölümde Karşıyaka, Muhammed’le iki hücumdan yararlanamadı. Can Maxim’in bitime 24 saniye kala bulduğu 3 sayılık atışla skor yeniden 86-88 Efes lehine geldi. Lacivert-beyazlılar, Heurtel’in serbest atışıyla durumu 86-89’a getirmelerine rağmen Karşıyaka, Green’in süre biterken elinden çıkardığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı: 89-89.

Uzatma bölümünde taraftarının desteğiyle daha az hata yapan Pınar Karşıyaka, Green, Brown ve Summers’ın sayılarıyla salondan 100-96 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka 100 – 96 Anadolu Efes

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Semih Vural xx

Pınar Karşıyaka: Petway x 4, Muhammed xx 11, Egemen x, Green xx 15, Brown xx 24, Owens xx 18, Erdi xx 6, Summers xx 22

Başantrenör: Nenad Markovic

Anadolu Efes: Thomas xx 8, Doğuş xx, Brown xx 16, Cedi Osman xx 19, Heurtel xx 3, Can Maxim Mutaf xx 14, Paul xx 12, Dunston xx 24, Kirk x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. periyot: 22-28 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-45 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 64-66 (Anadolu Efes lehine)

Normal süre: 89-89

5 Faul: Cedi Osman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Owens (Pınar Karşıyaka)