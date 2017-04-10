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TRABZONSPOR
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Rodallega: Aklımdan çıkaramıyorum

Beşiktaş maçında santradan çektiği enfes füze direkten dönen Trabzon’un yıldızı Hugo Rodallega, “Gol olsa her şey değişirdi, olmadı. O anı hala aklımdan çıkaramıyorum” şeklinde konuştu.
12:2210 Nisan 2017
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Rodallega: Aklımdan çıkaramıyorum

Unutulmaz maçta Trabzon'u 3-2 öne geçiren golü atan Hugo Rodallega, skor 3-3'e geldikten sonra santradan çektiği inanılmaz şutun üst direkten geri gelmesinin ve devamında mücadeleyi 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor…

52 metreden gönderdiği füzeyle gecenin hareketini yapan Kolombiyalı forvet, “Maç bitti, hala o an aklımda… Gol olsaydı, her şey değişir, kazanırdık. Çok üzgünüm. Taraftarımızı sevindirmek, galibiyet armağan etmek isterdik. Olmayınca olmuyor” yorumunu yaptı.

Kalan maçları kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini dile getiren Rodallega, şöyle devam etti: “Beşiktaş maçını kazansaydık, Avrupa'ya gitme yolunda büyük bir engeli aşmış olurduk. Çok iyi takımız, Avrupa'yı hak ediyoruz. Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.”

Habertürk

Etiketler
Hugo Rodallega spor toto süper lig trabzonspor
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