Rodallega: Aklımdan çıkaramıyorum

Beşiktaş maçında santradan çektiği enfes füze direkten dönen Trabzon’un yıldızı Hugo Rodallega, “Gol olsa her şey değişirdi, olmadı. O anı hala aklımdan çıkaramıyorum” şeklinde konuştu.

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