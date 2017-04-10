Süper Lig’e referandum arası

Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 – 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig’e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 – 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig'de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 – 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
21 Nisan Cuma
20:00 Atiker Konyaspor – Gaziantepspor
20:00 Karabükspor – Kasımpaşa
22 Nisan Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
16:00 Aytemiz Alanyaspor – Osmanlıspor
19:00 Antalyaspor – Trabzonspor
19:00 Gençlerbirliği – Kayserispor
23 Nisan Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor – Bursaspor
19.00 Galatasaray – Fenerbahçe
24 Nisan Pazar
20.00 Beşiktaş – Adanaspor