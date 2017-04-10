Süper Lig’e referandum arası

Spor Toto Süper Lig’de 14 - 17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.

Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 – 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig’e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 – 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig'de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 – 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

21 Nisan Cuma

20:00 Atiker Konyaspor – Gaziantepspor

20:00 Karabükspor – Kasımpaşa

22 Nisan Cumartesi

13:30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

16:00 Aytemiz Alanyaspor – Osmanlıspor

19:00 Antalyaspor – Trabzonspor

19:00 Gençlerbirliği – Kayserispor

23 Nisan Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor – Bursaspor

19.00 Galatasaray – Fenerbahçe

24 Nisan Pazar

20.00 Beşiktaş – Adanaspor