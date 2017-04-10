Tudor mahkumu Sneijder

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Wesley Sneijder'i ikinci kez yedek kulübesine mahkum etti.

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un Sneijder inadı sürüyor. Hırvat teknik adam, Adanaspor maçında olduğu gibi Başakşehir mücadelesinde de Wesley Sneijder’i ilk 11’de tercih etmedi. Orta sahada daha çok mücadele eden Josue’ye Sneijder’den daha çok değer veren Tudor, geçen maçın kadrosunda ufak değişiklikler yaptı.

Son iki maçta denenen Cavanda yerine Chedjou’nun adını 11’e yazan genç çalıştırıcı, iyi bir form grafiği yakalayan Martin Linnes’i de kesmedi.

Cezası biten Bruma, Podolski yerine oynuyor. Tudor kanatlarda Rodrigues – Bruma ikilisini seçti. Forvette ise Eren Derdiyok var.

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