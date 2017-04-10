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Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Tekirdağ damgası

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde aralarında Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu Tekirdağ il karması 14 altın, 38 gümüş ve 36 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
11:4910 Nisan 2017
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Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Tekirdağ damgası

31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne 24 erkek, 24 kız sporcu ile katılan Tekirdağ il karması, kızlarda Türkiye 2.'si, erkeklerde ise Türkiye 3.'sü olmayı başardı. Bireysel performansta Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Asya Alkan'ın 4×100 karışık bayrak yarışında Türkiye 2.'liği ve 50m serbestte Türkiye 4.'lüğünü göğüslediği şampiyonada bir diğer sporcu Ömer Varol ise Türkiye 7.'si olmayı başardı.

Etiketler
tekirdağ türkiye yüzme
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