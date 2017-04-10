Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Tekirdağ damgası

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde aralarında Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu Tekirdağ il karması 14 altın, 38 gümüş ve 36 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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