Ümraniyespor doludizgin

TFF 1. Lig’de play-off için yarışan Ümraniyespor, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, dün sahasında karşılaştığı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ümraniyespor, ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu. En son mağlubiyetini TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Boluspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Ümraniyespor'un 7 maçtır yenilgisi bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılar 7 maçlık yenilmezlik serisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, TFF 1. Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. 27. hafta itibariyle 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, 7 mağlubiyetin 6'sını deplasmanda, 1’ini ise evinde aldı. Ümraniyespor 12 galibiyetin ise 4'ünü deplasmanda, 8'ini de iç sahada aldı.

Hedef Süper Lig

Ligde 44 puanla 4. sırada bulunan Ümraniyespor’un önünde sırasıyla Evku Yeni Malatyaspor (53), Sivasspor (46) ve Eskişehirspor (45) bulunuyor. İlk ikinin direkt Süper Lig’e yükseldiği ligde, Ümraniyespor Süper Lig için şansını zorluyor.

27. haftada 4. sırada bulunan Ümraniyespor'da ligde attığı 9 gol ile en skorer isim İbrahim Akdağ olurken, bu sezon ligde attığı 7 gol ile Emircan Altıntaş en skorer ikinci isim oldu. 7 maçtır namağlup gidişine devam eden Ümraniyespor, ligin bitimine kalan 7 haftada kayıp yaşamak istemiyor.

TFF 1. Lig’de kırmızı-beyazlı ekibin oynayacağı son 7 karşılaşma ise şu şekilde:

Sivasspor – Ümraniyespor

Ümraniyespor – Mersin İdman Yurdu

Samsunspor – Ümraniyespor

Ümraniyespor – Denizlispor

B.Ş. Gaziantep – Ümraniyespor

Ümraniyespor – Altınordu

Balıkesirspor – Ümraniyespor