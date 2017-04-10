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FENERBAHÇE
09 Nisan 2017 19:00
FENERBAHÇE
3 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Volkan Demirel tercihi yakıyordu

Fenerbahçe’nin hocası Advocaat, kaledeki tercihini yine Volkan Demirel’den yana kullandı. Akhisar Belediyespor karşısında penaltıya sebebiyet veren tecrübeli eldiven, kırmızı kart görmeyerek takımına rahat bir nefes aldırdı.
09:5910 Nisan 2017
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Volkan Demirel tercihi yakıyordu

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, Fabiano'nun iyi performansına rağmen, kupadaki Kayserispor maçında olduğu gibi Akhisar Belediyespor karşısında da tercihini yine Volkan Demirel'den yana kullandı. Ancak tam anlamıyla hazır bir görüntü sergilemeyen tecrübeli eldiven, penaltıya sebebiyet verdi. Volkan'ın bu pozisyonda kırmızı kart görmemesi de saha içinde büyük tartışmaya neden oldu. Avrupa Ligi'nde, 22 Şubat'ta Krasnodar ile oynanan rövanşta sakatlanan ve kupadaki Kayserispor karşılaşmasında sahalara dönen Volkan Demirel, ligde 5 maç sonra eldivenlerini taktı. Tecrübeli file bekçisi, en son Ülker Stadı'nda 19 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymişti.

10 Nisan 2017 Josef de Souza kariyerinin zirvesinde Akhisar Belediyespor ağlarını havalandırarak bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e yükselten Josef de Souza, kariyer rekoru kırdı. Pereira döneminde defansif oynayan Brezilyalı, Advocaat'la kimlik değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Volkan, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor maçlarını kaçırmıştı.

Etiketler
Fenerbahçe volkan demirel
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