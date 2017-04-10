Yetenek Avcıları, NCAA Seçmeleri için İstanbul’a Yağıyor

Erkeklerde North Carolina, kadınlarda ise South Carolina’nın şampiyonluğu ile sonuçlanan NCAA heyecanı, İstanbul’da devam ediyor. NCAA’in elit koçlarının yanı sıra Avrupa’nın önemli yetenek avcıları, 28-29-30 Nisan tarihlerinde Beylikdüzü For Life Spor Center’da düzenlenecek olan NCAA onaylı Türkiye seçmeleri için geliyor.

ABB International Academy ve Florida merkezli bir sportif organizasyon olan DME Academy işbirliği ile düzenlenecek olan NCAA onaylı Türkiye resmi basketbol seçmeleri, Türk gençlerine Amerika Birleşik Devletleri'nde basketbol bursu imkanı sunacak. Bu dev organizasyon için NCAA'in elit koçlarının yanı sıra Avrupa'nın yetenek avcıları, 1 hafta boyunca Türk gençlerini mercek altına alacak. NCAA onaylı Türkiye seçmeleri ayrıca, Amerikan Kolej Sporları Birliği (NCAA)'nin, Türkiye'deki tek resmi sertifikalı organizasyonu unvanı taşıyor.

Yetenek Avcıları İstanbul'a Geliyor

Beylikdüzü For Life Spor Center'da düzenlenecek olan ve yetenekli gençlere spor bursu imkanı tanıyacak olan DME Academy destekli organizasyon için ABD ve Avrupa'nın yetenek avcıları olarak kabul edilen Dan Panaggio, Julius Kalnietis, Milos Lopicic, Momir Gajic, Tijana Gajic, Emir Demirkıran ve Bernie Miller'ın yanı sıra, NJCAA takımlarından Lamar Community College başantrenörü Sercan Fenerci ve yardımcı antrenör Rian Stubbs İstanbul'da olacak.

Abbacademy.org adresi üzerinden başvuruların devam ettiği organizasyon ile 15 ve 21 yaş arasındaki erkek ve kadın sporcular, eğitim ve spor yaşamını ABD'de sürdürebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

NCAA onaylı Türkiye seçmelerinde mücadele edecek olan 250'den fazla genç yetenek, NCAA yetkilileri ve yetenek avcıları tarafından birçok kriter göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonrasında yeterli görülen sporcular, yeni dönemde eğitim ve spor yaşamını, basketbol bursu ile birlikte ABD'de sürdürecek.

3 gün boyunca devam edecek olan NCAA onaylı Türkiye seçmelerinde ayrıca koç kliniği, hücum ve savunma seminerleri, özel eğitimler, yetenek yarışmaları, üç sayı yarışmaları ve ünlüler maçı gibi çeşitli aktiviteler de yapılacak ve organizasyon adeta bir basketbol şenliği havasında geçecek.

Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA Hakkında: Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA, (National Collegiate Athletics Association) 1901 yılında kurulan, güncel değeri 920 milyon dolar değerinde olan, 32 konferansta toplamda 351 takımın kıyasıya mücadele ettiği dünyanın en prestijli ve elit basketbol liglerinden biridir. Organizasyonda mücadele eden takımlarda öne çıkan en yetenekli oyuncular bir sonraki sene, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de mücadele etme hakkına sahip olmakta.