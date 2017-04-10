Yusuf Şimşek istifa etti

Bandırmaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, 6 maçta 4 puan toplayınca görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da teknik direktör Yusuf Şimşek, 1-0 mağlup oldukları Giresunspor karşılaşması sonrasında istifa etti.

Ligin bitimöine 7 hafta kala 22 puanla son sırada yer alan bordo-beyazlı takımı, Göztepe ile oynanacak maça altyapı sorumlusu Faruk Ahlatlı’nın hazırlaması bekleniyor.

Bandırmaspor sezona İsmail Ertekin’in teknik sorumluğunda başlamış, ardından bu görevi Feyyaz Uçar ve son olarak Yusuf Şimşek üslenmişti. Bandırmaspor, Şimşek ile çıktığı 6 karşılaşmadan bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet almıştı.