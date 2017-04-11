A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları’na 2-1 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda düzenlenen 2019 Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları’na 2-1 yenildi. Torshavn Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 17. dakikada Melike Pekel kaydederken, Faroe Adaları’nın gollerini 36. dakikada Andreasen ve 64. dakikada Simonsen attı.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise Karadağ, Lüksemburg’u 7-1 yendi. Alınan bu sonuçların ardından Türkiye grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya veda ederken, Faroe Adaları 9 puanla grup lideri olarak 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye: 1-Selda Akgöz, 3-Didem Karagenç, 5-Ebru Uzungüney, 6-Ecem Cumert, 7-Ece Türkoğlu, 8-Çağla Korkmaz, 10-Melike Pekel, 14-Selen Altunkulak, 16-Ebru Topçu, 17-İpek Kaya, 18-Fatma Işık

Faroe Adaları: 12-Hansen, 2-Nielsen, 3-Johanesen, 4-Arge, 6-Sevdal, 7-A.Johanesen, 8-Klakstein, 9-Andreasen, 10-Hansen, 13-Thomsen, 14-A.Sevdal