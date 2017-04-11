Aubameyang açık arttırmada!

Borussia Dortmund CEO’su Watzke “Aubameyang için Real Madrid veya Barcelona’dan teklif gelirse düşünebiliriz. Bayern’e gitmesine izin vermeyiz” dedi. Gabonlu golcü, 100 milyon Euro’dan yüksek bedelle İspanya veya İngiltere’ye gidebilir.

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-JoachimWatzke, Pierre-Emerick Aubameyang'ı Bayern Münih'e satmayacaklarını söyledi. Sport1 adlı özel televizyon kanalının ‘Doppelpass' adlı programında açıklamalarda bulunan Watzke, Gabonlu golcünün gelecek sezon da sarı-siyahlılarda kalacağını düşündüğünü belirtti ama açık kapı bıraktı:

“Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelirse, belki bunu düşünebiliriz. Diğerleri bir alternatif değil. Aubameyang'ın Bayern Münih'e gitmesine izin vermeyiz.”

Önemli oyuncuları takımda tutmak istediklerini belirten Watzke, yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi. Piyasa değeri 65 milyon Euro olan Aubameyang'ın 100 milyon Euro'dan aşağı olmayan bir bedelle takımdan ayrılması bekleniyor. Talipliler arasında Manchester United ve Arsenal gibi İngiliz devleri de var.