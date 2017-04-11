Başakşehir adım adım Şampiyonlar Ligi’ne

Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla geçen Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda da avantaj elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibin 4-0 mağlup ederek puan farkını açtı. Ligde Şampiyonlar Ligi için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Dünkü karşılaşma öncesi 53 puanda bulunan Başakşehir, 49 puanlı Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi kazandığı takdirde puan farkı 1’e inecekti fakat ev sahibi takım kritik karşılaşmadan zaferle ayrılarak hem zirve takibi sürdürdü hem de Şampiyonlar Ligi için avantajı kaptı. Galatasaray ise aldığı bu mağlubiyetle 49 puanda kaldı ve ezeli rakibi Fenerbahçe’nin gerisinde 4. sırada kaldı.

Ligde son 7 haftaya girilirken lider Beşiktaş’ın 61, ikinci Medipol Başakşehir’in 56, üçüncü Fenerbahçe’nin ise 50 puanı bulunuyor.