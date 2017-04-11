Bay gol Adebayor

Başakşehir formasıyla son 3 maçında gol atanTogolu yıldız, Galatasaray filelerini 3 kez havalandırdı. Ara transferde kadroya katılan Adebayor, gol sayısını 6’ya çıkarttı.

Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Emmanuel Adebayor, dün Galatasaray'a karşı ilk 11'de başladı. İstekli ve arzulu başlayan Togolu yıldız, 11. dakikada Galatasaray’dan Semih Kaya'nın hatasını iyi değerlendirdi ve boş kaleye topu gönderdi. Başakşehir formasıyla son 3 maçında da gol atan Adebayor, ardından 2 kez kafayla fileleri havalandırdı ve 6. golüne ulaştı.

Medipol Başakşehir evinde kral Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. İlgili Haberi Oku

En son 2011 yılında Real Madrid formasıyla hat-trick yapan 33 yaşındaki Adebayor, “Galatasaray'a karşı goller attığım için mutluyum. Önemli olan takımın başarısı” dedi.