Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:
1- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK -GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- BOLUSPOR Kulübü’nün 07.04.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET BÜYÜKFIRAT’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 11.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
7- MANİSASPOR Kulübü’nün 09.04.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
8- SİVASSPOR Kulübü futbolcusu GALİP GÜZEL’in 10.04.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.