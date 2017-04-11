Bir zamanlar ‘Kaya’ydı!

Başakşehir ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta yenilen 2 golde de hatası bulunan Semih Kaya, dün rakip forvetler karşısında yine genel izleyiciydi!

Semih Kaya'ya bir haller oldu… Yakın döneme kadar sarı-kırmızılıların savunmadaki değişilmez ismi olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon yaptığı hatalarla saç baş yolduruyor. Başakşehir'le sezonun ilk yarısında oynanan maçta yenilen 2 golde de bariz hatası bulunan Semih, dün de adeta sahada yoktu. Yenilen gollerde Başakşehir forvetlerini resmen seyreden genç oyuncu, taraftarları kahretti. 67. dakikada kenara alınan Semih'i taraftarlar ıslıklarla protesto etti. Sarı- kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada da oyuncuya tepkiliydi. Galatasaray, Semih'in son 2 sezonda oynadığı 54 resmi maçın sadece 20'sini kazandı ve kalesinde 77 gol gördü.

Felipe Melo`dan Galatasaraylı o iki isme çağrı Felipe Melo, Başakşehir yenilgisi sonrası Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim'i göreve çağırdı. İlgili Haberi Oku

CHEDJOU 2 MAÇ SONRA

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aurelien Chedjou, ligde 2 maç aradan sonra formasına kavuştu. Hafif sakatlığı nedeniyle Trabzon maçında forma giyemeyen, geçen hafta oynanan Adana maçında da Tudor'un tercihiyle kadroya alınmayan Kamerunlu oyuncu, dün tutuk görüntüsüyle taraftarları çıldırttı. Tudor'un sezonun kalan bölümlerinde Chedjou'ya görev verip vermeyeceği merak konusu.