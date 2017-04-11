Denizlispor deplasmanda zirvede

TFF 1. Lig'de Denizlispor, deplasmanda performansı ile 18 takım arasındaki zirveyi eline geçirdi.

TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Balıkesirspor’u 2-1 mağlup ederek moral bulan Denizlispor, dış saha performansına göre 18 takım arasında en başarılı ekip olarak zirveyi eline geçirdi.

Yeşil siyahlılar gurbette oynadıkları 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak deplasman lideri oldu. Denizlispor, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Denizlispor, evinde ise 13 müsabakada 16 puan toplayabildi. Kulüp Başkanı Süleyman Urkay, sosyal medya hesabından, “Şaka ama keşke her maçımızı deplasmanda oynasak” yorumunu yaptı.

Öte yandan Ali Tandoğan’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, yüksek maliyeti nedeniyle Alpay Özalan isminden vazgeçme noktasına geldi. Yönetim, hafta sonu maç oynanmayacağı için aceleci davranmayacak. Bu arada yönetim sözleşmesi sona erecek futbolcularla görüşmelere başlamayı planlıyor.