Dortmundlu taraftarlardan örnek davranış

Alman ekibi, tribünlerde beklerken "Dortmund" tezahüratı yapan Monaco taraftarına teşekkür etti

Dortmundlu taraftarlar Monacolu taraftarlara kapılarını açıyor Borussia Dortmund Kulübü, patlama sonrası tribünde bulunan konuk ekip Monaco’nun taraftarları için teşekkür mesajı yayınladı.

Almanya’daki Signal Iduna Park’ta Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı patlama nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.45’e ertelendi.

Ertelenen maç sonrası tribünlerde endişeyle bekleyen Monaco taraftarı için bir paylaşım yapan Alman ekibi, “Sabır ve anlayışınız, ayrıca ‘Dortmund Dortmund’ tezahüratlarınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

DORTMUNDLU TARAFTARLAR MONACOLU TARAFTARLARA KAPILARINI AÇIYOR

Borussia Dortmund Kulübü ayrıca, Monaco taraftarının güvenli biçimde geceyi geçirmesi için evinde misafir etmek isteyen BVB taraftarlarının #bedforawayfans etiketi ile organize olduğunu bildirdi.