Emre Mor’un menajeri patlamayla ilgili konuştu

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mücadele yarın saat 19.45’e ertelendi.

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor’un durumu ise iyi. Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor’da yaptığı açıklamada, “Emre’nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok” dedi.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama meydana geldi Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketi esnasında bir patlama oldu, 1 kişi yaralandı. İlgili Haberi Oku