Erman Toroğlu: Sneijder seni donunda sallar

Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Tudor ile Sneijder arasında olduğu söylenen gerilim hakkında değerlendirmede bulundu.

Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği maçı A Spor’da yorumlayan Erman Toroğlu, Igor Tudor’u Sneijder ve Podolski kararı nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Erman Toroğlu, maçı değerlendirdiği konuşmasında “Sneijder seni affedersin donunda sallar. Şortunda sallar. Sneijder kim sen kimsin? Maç 3-0 oluyor 10 dakika geçiyor Podolski ve Sneijder’i alıyor. Onlar da sana ‘Anan güzel mi Tudor?’ derler. Hırvat olunca güzel olur gerçi ama…” dedi.

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Bugün Fotomaç’ta yazdığı köşe yazısında da Tudor’u hedef alan Erman Toroğlu, ‘Sefiller ve Reziller’ başlıklı yazısının Hırvat hoca ile ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Maç kadrosuna baktım. Podolski ile Sneijder yedekte… Bu demektir ki sakat değiller. Teknik direktör kapris yapıyor. Neyin kaprisi kardeşim! Galatasaray olarak senin cezan bitmiş, Avrupa’ya gideceksin. Bu futbolcular da hâlâ senin futbolcuların. Limonun suyunu son damlasına kadar sıkacaksın. Seneye satar mısın, satmaz mısın onu ligin bitiminde düşünürsün. Ayağına kurşun sıkmazsın!

Başakşehir belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Ama Başakşehir 3-4 haftadır sallanıyordu. Bu skoru Başakşehir çok iyi olduğu için mi kazandı, yoksa karşısında “sefilleri ve rezilleri” oynayan teknik direktör ve futbolcuları dahil Galatasaray yüzünden mi kazandı.”