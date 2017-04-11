Eserinizle gurur duyun

Galatasaray, Başakşehir maçını yazacağım diye hazırlıyorum kendimi sahaya bakınca yazılması gerekenlerin saha dışında oturanlar olduğunu bir defa daha görüyorum. Şaşırmıyorum artık olması gerekeni yaşıyoruz. Dursun Özbek'in, akrabalarının, camiada destek verenlerinin ve yönetiminin kapasitesi neyse ortaya çıkan tabloda o kadar işte. G.Saray resmen bir kâbusun içinde ve ben bu kâbusun artık iyi niyetle açıklanabilir olmadığını düşünüyorum.

Başakşehir maçından saatler önce mali bir tablo açıklandı. Galatasaray Sportif AŞ, yani futbol yönetiminin 9 aylık dönem zararı 240 milyon lira. Geçen yıl 53 milyon lira olan zarar bu yıl 5 kat artmış. Sahaya bakıyoruz zarar boyutunda paralar harcandı ortaya çıkan ne; koskocaman bir sıfır. Başakşehir resmen Galatasaray'ı futboluyla sahada ezerken Metin Oktay'ın formasını giyenler sadece seyrediyordu.Metin Oktay'ın formasını Ali Sami Yen ve arkadaşlarının tarihe şanla şerefle kazınmış armasını yoldan geçen isimlere giydirenler şeref tribününde otururken hallerinden memnunlar mı? Galatasaray sizin kalitenize, vizyonunuza düşmeyecek beyler.

Siz Galatasaray'ın vizyonuna yakışır iş yapacaksınız, yapamıyor musunuz? O zaman ceketinizi de alıp gideceksiniz. Başakşehirmaçında sahaya bakıyoruz Galatasaray'ın sadece forması var. Sahada yoksun mali yapıya bakıyorsun tarihi zarar etmişsin. Sonra çıkıp diyorsunuz ki Galatasaray batıyordu biz kurtardık. O zaman çıkıp zarar ederek bir markanın nasıl kurtulduğunu o müthiş vizyonunuzla açıklamak zorundasınız. Dursun Özbek net olarak bir projedir. Galatasaray'ı sıradanlaştırma projesidir. Galatasaray'ı ele güne muhtaç etme projesidir.

Galatasaray'ı biat ettirme projesidir. Camianın aklı selimleri, dik duran isimleri artık gereğini yapıp ortaya çıkmalılar. Son sözlerim Tudor'a; bir şeyler yapmak istiyorsun ama bu seneden, seneyi kurma. Önce yılı düşün. Galatasaray kazanmadığı sürece sen planlayacak bir önümüzdeki sene bulamayacaksın. Başakşehir ardı F.Bahçe, sen düşün gerisini.