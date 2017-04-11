EuroCup’ta tarihi final

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda Bellona AGÜ'yü 73-69 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibinin de belli olacağı EuroCup ikinci maçına çıkıyor.

İki takımın Avrupa Kupası’nın sahibi olmak için vereceği zorlu mücadele, yarın saat 19.30'da İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçta rakibine sayı üstünlüğü sağlayarak galip gelmesi durumunda hem Avrupa Kupası’nın sahibi olacak hem de adını Avrupa tarihine yazdıracak.

Bellona AGÜ ile Avrupa kupası için verecekleri mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, büyük önem taşıyan final maçında şampiyonun belli olacağını ve finale gelme başarısını kupa ile taçlandırmak istediklerini söyledi.

Takım olarak iyi hazırlandıklarını, kupayı kazanmak ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kalaycıoğlu, “ Her şey bu son maçta belli olacak. EuroCup'ta finale kadar gelerek büyük bir başarı gösterdik ancak bu başarıları kupa ile taçlandırmak gerekiyor. Bu tacı almak için de oyuncularımızın hepsi konsantre bir şekilde sahaya çıkarak gereken mücadeleyi verecekler. Onlara güveniyorum, başarılarını da inşallah kupayı alarak göstereceklerdir. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, maç saatini bekliyoruz” dedi.Avrupa kupalarında üçüncü finalini oynayan Bellona AGÜ'nün de iyi hazırlanmış ve konsantre bir şekilde sahaya çıkacağını ifade eden Kalaycıoğlu, “Zor ve mücadele gücü yüksek heyecanlı bir maçta iki takıma da kolay gelsin, hayırlısı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Bahar Çağlar: Son topa kadar mücadele edeceğiz

EuroCup finali ile ilgili görüşlerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Bahar Çağlar da, zor bir maça çıkacaklarını ve kupayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirmek için son topa kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Takım Kaptanı Çağlar, “Sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Takım olarak heyecanlıyız ancak maçta konsantre ve dikkatli bir şekilde en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Başa baş bir mücadele geçeceğini söyleyebilirim. Bizi destekleyen taraftarlarımıza, Yakın Doğu Üniversitesi'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu kupa sevincini yaşatmak istiyoruz. İnşallah Türkiye Kupasından sonra Avrupa'ya da adımızı yazdırırız” açıklamasını yaptı.