Evkur Yeni Malatyaspor 56 gün sonra taraftarıyla buluşacak

Yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İnönü Stadı’nda bu sezon zemin sorunu nedeniyle 56 gün boyunca müsabaka oynamayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon yıkılacak olan tarihi statta yeniden taraftarıyla bulaşacağı günü bekliyor. 18 Nisan’da Eskişehirspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak sarı-kırmızılı takımda taraftarlar maç gününü sabırsızlıkla bekliyor.

Malatya futbolunun yıllarca en gözde tesisi olan ve adını Türk futbolundaki efsane statlar arasına yazdıran İnönü Stadı bu sezon son günlerini yaşıyor. Zemini kış aylarında kullanılamaz hale geldiği için bu sezon farklı bir uygulamaya imza atarak, iç saha maçlarını 4 hafta üst üste İstanbul'da oynayan sarı kırmızılı takım, bu süreçte Malatya'daki taraftarlarından ayrı kalmıştı.İnönü Stadı'ndaki son maçını 21 Şubat'ta Mersin İdmanyurdu ile oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, o tarihten bu yana geçen 56 günün ardından ilk kez Eskişehirspor maçıyla sahasında bir mücadeleye çıkacak.

Malatya temsilcisinin TFF 1. Lig'deki kader maçlarından biri olacak Eskişehir müsabakası 18 Nisan Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak. Takımlarını özleyen Malatyalı futbolseverler, hafta içi demeden tribünlere akın etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar gibi takımdaki futbolcular da bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Kaptan stadın dolmasını istedi

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Sedat Ağçay bu durumu, “Hasret sona erecek” cümlesiyle paylaşırken, başarılı oyuncu oyuncu İnönü Stadı'nda konuk takımın daha fazla baskı yaşayacağını belirtti. Ağçay, “Taraftarımız sağ olsun bizi bu sezon hiçbir yerde yalnız bırakmadı. İstanbul maçları her şeyiyle harikaydı. Ancak ne olursa olsun bu takımın daima yuvası Malatya'dır. Şimdi önümüzdeki ilk Eskişehirspor maçıyla taraftarımızla yeniden Malatya'da buluşacağız. Bu da bizim için yeni bir heyecan olacak. Ligin ilk yarısında tribünler bir türlü dolmamıştı. Artık şampiyonluk için çok kısa bir yolumuz kaldı. Bizler nasıl bu maçın bilincindeysek taraftarımız da stadı doldursun ve İnönü Stadı aylar sonra büyük bir buluşmaya sahne olsun” ifadelerini kullandı.