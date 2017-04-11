Fenerbahçe savunmayı iki yıldızla güçlendirecek

Fenerbahçe, Chelsea’nin sol beki Kenedy ile Porto’nun başka takımlara kiraladığı stoperler Diego Reyes ve Martins Indi için temaslarını yoğunlaştırdı. Üç isimden ikisi alınarak savunma güçlendirilecek.

Gelecek sezon kadrosunda birçok değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'de yönetim, savunmaya yapılacak transferler için ince eleyip sık dokuyor. Hasan Ali'nin kontrat yenilemeye yanaşmaması üzerine sol beke takviye yapacak olan Kanarya, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Kenedy'yi kiralamak için görüşmelere başladı. Brezilyalı oyuncu da Fener'in teklifine sıcak bakıyor. Kjaer satarak transfer bütçesi oluşturmak isteyen Fenerbahçe, stopere takviye için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin hedefinde, Porto'nun başka takımlara kiraladığı Diego Reyes ve Martins Indi var.

Jeremain Lens`te sona doğru Premier Lig'de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile görüşen ve olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Lens'i kadrosuna katmak üzere... İlgili Haberi Oku

Fabiano ve Ba transferleri nedeniyle Portekiz ekibiyle iyi ilişkiler kuran Fener, Stoke City'de oynayan Indı ile Espanyol'da forma giyen Reyes'ten birini kadrosuna katacak.