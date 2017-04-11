Fenerbahçe savunmayı iki yıldızla güçlendirecek

Gelecek sezon kadrosunda birçok değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'de yönetim, savunmaya yapılacak transferler için ince eleyip sık dokuyor. Hasan Ali'nin kontrat yenilemeye yanaşmaması üzerine sol beke takviye yapacak olan Kanarya, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Kenedy'yi kiralamak için görüşmelere başladı. Brezilyalı oyuncu da Fener'in teklifine sıcak bakıyor. Kjaer satarak transfer bütçesi oluşturmak isteyen Fenerbahçe, stopere takviye için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin hedefinde, Porto'nun başka takımlara kiraladığı Diego Reyes ve Martins Indi var.
Fabiano ve Ba transferleri nedeniyle Portekiz ekibiyle iyi ilişkiler kuran Fener, Stoke City'de oynayan Indı ile Espanyol'da forma giyen Reyes'ten birini kadrosuna katacak.