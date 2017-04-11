Fenerbahçe’de dert Advocaat

Fenerbahçe’de yönetim ve futbolcular Hollandalı hoca Advocaat'a tepkili ama o, bunu fazla takmıyor.

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın her maç sonrasında yaptığı açıklama, yeni bir kriz doğuruyor. Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe yönetiminin ve futbolcuların bu nedenle kendisine gösterdiği tepkiyi ise fazla takmıyor. Advocaat'ın, sürekli kötüleyen açıklamalar yaparak kendilerini taraftarın önüne attığını ifade eden futbolcular, tecrübeli hocaya inancını ve güvenini yitirmiş durumda… Advocaat’ın, yaptığı açıklamalarla yönetimin de sinir uçlarına dokunduğu öğrenildi. Krasnodar'a elenilmesinin ardından “Bu kadroyla Avrupa'da fena gitmedik” diyen Hollandalı çalıştırıcı ayrıca terslediği öğrencileri hakkında kötü de konuşuyor. Advocaat'ın, Akhisar Belediye maçı sonrasında, “Bu kadronun yeteneği bu kadar, bulunduğumuz durum başarılı” sözleri tepki çekti.

Advocaat`tan canlı takip Başakşehir - Galatasaray maçını Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tribünden seyretti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçeli yöneticiler ise Advocaat'ın açıklamalarına ve oyuncu değiştirmemesine tepki gösterdi. Yöneticiler, “Galatasaray ile oynayacağız, sarı kart sınırında oyuncularımız var ama o değişiklik yapmıyor. Futbolcular ve takım için olmadık şeyler söylüyor. Biz bununla kupayı da kaybederiz” diyerek sezon sonunu beklenmeden Hollandalı hocayla yolların ayrılması yönünde görüş belirtti.