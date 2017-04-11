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Fenerbahçe’de Sow bilmecesi

Fenerbahçe'de son ayların formsuz ismi Moussa Sow'un gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
09:5111 Nisan 2017
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Fenerbahçe’de Sow bilmecesi

Fenerbahçe’nin Senegalli yıldızı Sow, adeta formayı unuttu. Golcü oyuncu sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergilemişti.

Ancak ocak ayında Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılan tecrübeli forvetin dönüşü kötü oldu. Sow yedek kulübesine mahkum kaldı. Senegalli yıldız en son 26 Şubat'taki Gaziantep maçında 11'de görev yaptı. Başarılı oyuncu, Aytemiz Alanya ve Akhisar karşısında hiç süre alamadı. Kiralık olarak takımda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon kadroda kalıp kalmayacağı belli değil.

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