Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor

Son olarak 2012 yılında İstanbul'u yarış takvimine alan Formula 1, 6 yıllık bir aranın ardından gelecek yıl takvime dahil olacak. F1 CEO’su Chase Carey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

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