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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray taraftarı Florya’ya gitti

Galatasaraylı taraftarlar 4-0'lık Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası tesislere giderek sarı-kırmızılı takımı protesto etti.
00:2411 Nisan 2017
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Galatasaray taraftarı Florya’ya gitti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak takımın gelişini beklemeye başladı.

Takım aleyhinde tezahüratlar yapan taraftarları polis tesis girişine yaklaştırmadı. Takım otobüsünün gelişi ile birlikte protestonun şiddetini arttıran tarafları polis kontrol altında tuttu. Alınan güvenlik önemleri dolayısıyla herhangi bir olay yaşanmadı ve taraftarlar yapılan tezahüratların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

 

Son güncelleme: 00:32 | 11.04.2017
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