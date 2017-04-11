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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray’dan ‘soyunma odasında kavga’ açıklaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile takım kaptanlarından Wesley Sneijder'in 4-0'lık Başakşehir yenilgisi sonrasında kavga ettiği iddialarına dair açıklama yaptı.
11:3211 Nisan 2017
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Galatasaray’dan ‘soyunma odasında kavga’ açıklaması

Medipol Başakşehir’e 4-0 yenilerek büyük bir yıkım yaşayan ve Fenerbahçe’nin arkasına düşerek 4. sırada son 7 haftaya giren Galatasaray için ortaya flaş bir iddia atılmıştı.

Tudor ile Sneijder’in maç sonrası soyunma odasında kavga ettiğine yönelik iddiaya sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi;

“Dün gece Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol adlı programda dile getirilen ‘Teknik Direktörümüz Igor Tudor ile kaptanlarımızdan Wesley Sneijder'in maçın ardından soyunma odasında kavga ettiği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Bu yalan haber üzerine program yorumcuları tarafından kullanılan ifadeler, üretilen senaryolar ise tamamen akıl, mantık, izan dışıdır ve asla kabul edilemez. Siz konusu program hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.”

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Wesley Sneijder
Son güncelleme: 11:34 | 11.04.2017
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