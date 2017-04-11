Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bodrum’daki atletizm yarışmaları hakkında soruşturma başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında meydana gelen olumsuzluklar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarında bazı olumsuzluklar yaşandığına dair basında haberler yer almıştır. Söz konusu atletizm yarışmalarında yaşananlarla ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Bodrum`da atletizm skandalı yaşandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışları bir dizi skandala sahne oldu. Atletizm pistinin olmadığı, zemini tarlayı andıran futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda yüksek atlama yarışmalarında çıta olarak su borusu, minder olarak yaylı yatak kullanıldı, minder dışına düşen sporcular yaralanma tehlikesi geçirdi. İlgili Haberi Oku