Hak eden kazandı

Podolski, Sneijder, Hakan Balta kulübede, Sabri evde. Sahada olan Semih yokları oynar gibiydi, Ahmet Çalık, Linnes koridor olmaktan acı çeker durumda… Yasin kaybolmuş, Bruma saklambaç oynuyor… Josue ortalarda görünmüyor. Rodriguez ara sıra çırpınıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir zamanlar şarkıcı acıların kadını vardı, aynı onun gibi acıların takımı olmuş koca Galatasaray. Sahada topla iyi oynayan, topa hakim, futbolun gereklerini yetine getirmeye çalışan, istekli, heyecanlı, rakibini oynatmayan, rakibine sürekli akıllıca baskı uygulayan, boş alan bırakmayan, dönen topları atağa çeviren, top kaybetmeyen, kenarlardan ve dikine hücüm yaparak ceza alanında çoğalan, sakin ve bilinçli oynayan Başakşehir, galibiyeti hak etti. Cengiz, Visca, Mossoro, Emre, Yalçın, Epureanu ve en uçta da Adebayor mükemmel oynadı. Adebayor'un attığı gollerin hepsinin hazırlanışı mükemmeldi.

Galatasaray takımı önümüzdeki yılın zamansız hazırlığına girmiş olacak ki Sneijder, Podolski kenarda oturtulmuş. Galatasaray için aslında oldukça önemli bir maç ikincilik için. Ancak görüldü ki, Tudar tokımı hazırlayamamış. Dünkü sonucun ardından ikincilik de hayalde kaldı sanırım. Başakşehir, oynadığı futbolla Şampiyonlar Ligi'ni hak ettiğini gösterdi. Oynattığı futbolla, başarılı hoca Abdullah Avcı, Tudor'un kısa sürede geldiği yerleri fazlasıyla çok önceden hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Oyuna sonradan alınan Sneijder ve Podolski de küskünleri oynayarak takıma katkıda bulanamadılar. Bu hezimet unutulacak, hazmedilecek bir durum asla değil. Tudor, takımı yormuş, futbolcuların koşacak halleri kalmamış, kafaları karışmış. Kalan haftalarda bu takımın işi zor.