Hayaller Şampiyonlar Ligi gerçekler Başakşehir

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Adebayor’un hat-trick yaptığı, Pektemek’in de bir gol attığı mücadelede rakibinden fark yiyen Galatasaray2ın Şampiyonlar Ligi umudu tükendi. 4. sıraya gerileyen Galatasaray, bu sezon Başakşehir ile oynadığı 3 maçı da kaybetti ve toplamda 8 gol yedi.

Sezonun en kritik maçına çıkan Galatasaray, kazanmak zorunda olduğu maçta Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi şansını gelecek seneye bıraktı. Ligin bitimine 7 hafta kala 2. sıradaki rakibinin 7 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, 23 Nisan'daki Fenerbahçe maçı öncesinde 4. sıraya geriledi. 34 yaşına basan ve yönetimin beğenmediği Adebayor, Galatasaray’ın ipini çeken isim oldu. Dün hat-trick yapan Adebayor'un yanı sıra Mustafa Pektemek de şık bir golle, sarı-kırmızılı takımı bitiren isim oldu.

Maç sonrası Galatasaray soyunma odası karıştı Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e farklı yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasında tartışma yaşandığı iddiaları ortalığı karıştırdı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Başakşehir'e karşı oynadığı 3 maçı da kaybeden Galatasaray, rakibinden bu sezon toplamda 8 gol yedi. Artık Avrupa Ligi yolunda ezeli rakibi Fenerbahçe ile çekişecek olan Galatasaray'da herkesin hedefinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu bulunuyor.