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Jeremain Lens’te sona doğru

Premier Lig’de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile görüşen ve olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Lens'i kadrosuna katmak üzere...
09:5611 Nisan 2017
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Jeremain Lens’te sona doğru

Sezon başından beri gerek sergilediği performans gerekse karakteriyle camianın gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in, Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile temaslarını yoğunlaştırdı ve Hollandalı yıldızı 1 sezon daha kiralamak için İngiliz ekibinin yetkilileriyle el sıkıştı. Sunderland ile 2 yıl daha kontratı olan Lens, her platformda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini dile getiriyor.

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Hollandalı yıldız ayrıca, taraftarın ilgisizliği hakkında da “Bana anlatılan atmosferi henüz göremedim. Umarım kupada ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur” diye konuştu.

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