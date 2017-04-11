Jeremain Lens’te sona doğru

Premier Lig’de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile görüşen ve olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Lens'i kadrosuna katmak üzere...

Sezon başından beri gerek sergilediği performans gerekse karakteriyle camianın gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in, Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'de küme düşme ihtimali yüksek olan Sunderland ile temaslarını yoğunlaştırdı ve Hollandalı yıldızı 1 sezon daha kiralamak için İngiliz ekibinin yetkilileriyle el sıkıştı. Sunderland ile 2 yıl daha kontratı olan Lens, her platformda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini dile getiriyor.

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Hollandalı yıldız ayrıca, taraftarın ilgisizliği hakkında da “Bana anlatılan atmosferi henüz göremedim. Umarım kupada ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur” diye konuştu.