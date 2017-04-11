Juventus – Barcelona / CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, İtalya'da Juventus ile karşı karşıya geliyor...

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JUVENTUS 2-0 BARCELONA

Gol! 7′ Paulo Dybala (Juventus)

Gol! 22′ Paulo Dybala (Juventus)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin heyecanı Juvestus – Barcelona maçıyla başladı. Devler Ligi'nde tarih yazıp 4-0'ın rövanşında PSG’yi 6-1 yenerek çeyrek finale çıkan Barcelona, İtalyan devi Juventus'a konuk oluyor.

2015 Şampiyonlar Ligi finalinde rakibine 3-1 mağlup olan Massimiliano Allegri'nin ekibi, bu eşleşmeyi rövanş olarak görüyor.

Ev sahibi Juventus’ta sakatlığı sebebiyle Marco Pjaca forma giyemezken, Katalan ekibi Barcelona'da, Aleix Vidal ve Rafinha sakatlıkları sebebiyle Sergio Busquets kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Arda Turan ise kadroda.

Juventus’un 11’i: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuaín.

Barcelona’nın 11’i: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez.