Kozlulu Mehmet’ten Arda Turan’a sipariş!

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Instagram hesabına küçük bir çocuğun yazdığı mesaj, herkesi güldürdü.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan Mehmet adlı bir çocuk, sosyal medya aracılığıyla Arda Turan’dan basit bir ricada bulundu. Mehmet, Arda’nın hayranı olduğu Messi’den imzalı bir formasını almasını istedi.

Mehmet formanın kendisine ulaşmasını ise şu şekilde tarif ediyor:

“Arda abi benim için ne olur Messi’ye ‘Mehmet senin imzalı formanı istiyormuş’ de. Verirse Kozlu’nun araba yerleri var. Orda Fatih sitesi yazıyo. Ona bin sonra eski bimin orda in. Alta bir yol iniyo. Oranın ikinci apartmanının 1.inci katına getir.”