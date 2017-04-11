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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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vs
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Medipol Başakşehir evinde kral

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi.
09:3811 Nisan 2017
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Medipol Başakşehir evinde kral

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde 14. maçına çıkan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bu sezon hiç maç kaybetmedi. 61 puanlı Beşiktaş’ın ardından 56 puanla ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Başakşehir, Beşiktaş ile beraber 27. hafta itibari ile evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.

Etiketler
Medipol Başakşehir spor toto süper lig
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