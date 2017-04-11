Sergen Yalçın’ın notu düşüyor

Kayserispor'da göreve geldi ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlar ile isminden söz ettiren ve ilk 6 haftada yakaladığı 2.1 puan ortalaması ile sarı-kırmızılı takımı küme düşme hattından çıkaran Sergen Yalçın, son 5 haftada aldığı kötü sonuçlar ile puan ortalamasını düşürdü. Son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakalayabilen Yalçın'ın takımı toplamda ise 11 maçta 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.

Kayserispor’un başına geçmesi ile birlikte aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Sergen Yalçın son 5 haftada galibiyete hasret kaldı. Ligin 17. haftasında İstanbul’da oynanan Başakşehir karşılaşması ile Kayserispor’un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, özellikle ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çekmişti. Bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Yalçın’ın takımı 2.1 puan ortalaması yakalamıştı. Son 5 haftada ise işler tersine döndü. İkinci periyotta ise tam tersi bir grafik çizen Sergen Yalçın nezaretindeki Kayserispor sadece 2 beraberlik alabilirken, 3 maçı ise kaybetti ve 0.4 puan ortalamasında kaldı. Puan ortalaması hızla düşen Kayserispor, toplamda Sergen Yalçın nezaretinde çıktığı 11 maçta ise 1.3 puan ortalaması yakalayabildi. Aldığı 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik ile toplamda 15 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 27 puan ile 15. sırada bulunuyor.

Sergen Yalçın: Kazanmak için hiçbir şey yapmadık Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kazanmak için hiçbir şey yapmadık” dedi. İlgili Haberi Oku

Çok yiyor çok atıyor

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda çok gol atıp, çok gol yeme özelliği ile dikkat çekiyor. Genç çalıştırıcı nezaretinde 11 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda kalesinde 23 gol görürken 2.09 gol yeme ortalamasına sahip. Rakip fileleri bu maçlarda 21 kez havalandıran Kayseri ekibi bu konuda da 1.90 gol ortalaması ile yine ligin en fazla gol atan takımları arasında yer aldı. Kalesinde gördüğü 45 gol ile Aytemiz Alanyaspor’un ardından en fazla gol yiyen takım olma özelliği taşıyan Kayserispor’un Sergen Yalçın’la çıktığı 11 maçta gol sesi çıkmayan tek müsabaka ise 18. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçı oldu. Kayserispor, özellikle son 5 haftada kalesinde tam 16 gol görerek defans ve kalesinde ciddi problemler yaşadı.