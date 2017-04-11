Uyuşturucu bataklığından Türkiye şampiyonluğuna

Ağrı’da Muhammed Ali Bulgay adlı vatandaş uyuşturucu bataklığından kurtulup, Antalya’da düzenlenen Fitness Vücut Geliştirme yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı merkez Fırat Mahallesi’nde ikamet eden Muhammed Ali Bulgay adlı ayağından engelli vatandaş, kısıtlı imkanlarla özel bir spor salonunda hazırlanarak Antalya'da düzenlenen Fitness Vücut Geliştirme yarışmasına katılarak 3'ncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Ayağından engelli olan Bulgay, anne ve babasının yıllar önce boşandığını söyledi. Maddi durumlarının iyi olmadığı bu yüzden 12 yaşındayken Aydın Kuşadası'na çalışmaya gittiğini anlatan Bulgay, burada çalıştığı sürede iş kazası geçirdiğini ve bu yüzden ayağından sakatlandığını belirtti. Ayağı sakatlandıktan sonra psikolojik bunalıma girdiğini vurgulayan Bulgay, bu yüzden uyuşturucu ve farklı maddeler kullanarak bataklığa saplandığını ve bundan dolayı hayatının çok kötüye gittiğinin ifade etti.

“Beni uyuşturucu bataklığına sürükledi”

Spora başlamadan önce uyuşturucu dahil olmak üzere birçok madde kullandığını aktaran Bulgay, “Buradan kimseye kötü örnek olmak istemem. Bu kazayla psikolojim bozuldu. Kazadan sonra bu bende çok büyük bir yara bıraktı, sakat kaldım. Ondan dolayı bu beni uyuşturucu bataklığına sürükledi. Çevredeki insanların, kötü arkadaşlıklardan dolayı uyuşturucu ile tanıştım. Ama hayatımın en kötü günleriydi diyebilirim. Belli bir zamanda güzel gelmiş olabilir, ama hiç öyle değil. Bu sadece bir hayal. Şimdi spora başladıktan sonra gerçek hayatın spor ve temiz yaşam olduğunu anladım” dedi.

“Avrupa ve Dünya şampiyonluğu için en iyi şekilde hazırlanıyorum”

3 defa Türkiye birinciliği ve 1 defa Türkiye ikinciliği olduğunu kaydeden Bulgay, “İnşallah Allah nasip ederse Milli Takımla İspanya'ya gidiyorum. Ülkemi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için İspanya'ya yarışmaya gidiyorum. Yani sporun bana verdiği en güzel şeyler bunlar. Hayatımda ulaşamayacağım en güzel yerlere ulaştırdı beni. Allah nasip ederse Avrupa ve Dünya şampiyonluğu için en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ülkeme ve ilime bu dereceyi getireceğime inanıyorum. Çünkü ben hep inanarak bu dereceleri yaptım. Allah'ın izniyle Avrupa ve Dünya şampiyonasını da alacağım” şeklinde konuştu.

Bulgay'ın antrenörlüğünü yapan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Çetin Demir ise Muhammed'i 3 yıl önce tanıdığını, Muhammed'in psikolojik olarak çöktüğünü belirtti. Demir, “Zar zor ikna ederek, bazı ortamlarına dahil olarak spora kazandırmaya çalıştım. Bunun dışında daha çok sporcu kazandırdık. Uyuşturucu ortamlarından biz 50'ye yakın sporcu kazandırdık. Onun dışında bedensel engelli sporcularımız var” ifadelerini kullandı.