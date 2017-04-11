‘Yasin’den Sneijder mı olur!’

Türk futbolunun başarılı teknik adamlarından Cihat Arslan, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını AMK’ya yorumladı.

Teknik Direktör Cihat Arslan, Başakşehir- Galatasaray mücadelesini AMK'ya yorumladı. Galatasaray’ın büyük beklentiler içinde olduğu Igor Tudor'u eleştiren Arslan, şunları söyledi:

“Dünkü maçın tamamında Başakşehir'in üstünlüğünü izledik. Abdullah Avcı oyun kurgusunda ne kadar doğruysa, Tudor ise bir o kadar büyük yanlışlara imza attı. Saha dizilişinde hatalı tercihler yapan Hırvat hoca, Sneijder'ı kulübeye çekip Yasin Öztekin'den 10 numara çıkartmasına hiçbir anlam veremedim. Skor 3-0 olmuş, Sneijder oyuna giriyor. Ben, Sneijder'ın yerinde olsam bu değişikliği kabul etmezdim. Galatasaray, pozisyon bile bulamıyor. Başakşehir en az 10 kez Cimbom'un kalesine geldi. Adebayor çok istekli oynadı, hat-trick yaptı. Türk futbolunda Emre Belözoğlu gerçeğini de görmek lazım. Yaşı ilerledi ama doğru futboluyla göz dolduruyor. Beğenilmeyen Sabri'yi bile aradık. Herkes gerçek mevkiinde oynasa, sonuç bu kadar kötü olmazdı. Tudor, şapkadan tavşan çıkartmayı bıraksın. Chejdou çok kaliteli bir futbolcu ama partnerlerinin sürekli yanlış olması Kamerunlu oyuncuyu da bitirdi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazansa bile sadece sezonu kurtarır. Ama bir zamanlar tarih yazan büyük Galatasaray'ı görmek zor.”

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MUSLERA’YA ÇOK YAZIK

“Taraftarın çok sevdiği bir isim var Fernando Muslera. Başakşehir'e karşı önemli kurtarışlara imza atan ve işini her zaman iyi yapmaya çalışan başarılı kaleciye ayıp olmuyor mu? Maç içinde savunmanın yapamadığını bazen kendisi yapıyor. Ama kalesinde birden fazla gol görüyor. Muslera'ya yazık.”