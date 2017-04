Ahmet Özdoğan: Dursun Özbek mutlaka seçime gitmeli

Galatasaray’ın eski başkan adaylarından ve muhalefetin önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı takımda değişimin yönetimden başlaması gerektiğini belirterek, “Dursun Özbek yönetimi seçime gitmeli. Hatta seçime kendisi de girmeli” dedi.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Özdoğan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Takımın yaşadığı kötü gidişatın sebebinin istikrarsızlık olduğunu söyleyen Özdoğan, “20 ayda 5 hoca değişikliği tarihi bir rekordur. Zaten Dursun Özbek yönetimi geldiğinden bu yana bütün rekorları alt üst etti. Baktığınız zaman ligin ilk 5 takımıyla yapılan maçlarda alınan sonuçlar ortada. Her gelen antrenör ‘Florya'nın çivisi çıkmış' diyor. Yönetici geliyor, o da aynısını söylüyor. Bu nasıl bir çivi ben anlamadım bunu. Herkese soruyorum, Galatasaray'ın futbol aklı kim. Sayın başkan seçimden önce Galatasaray'ın futbol aklının Cüneyt Tanman olduğunu söyledi ve böyle oy aldı. Bir süre sonra Cüneyt Tanman gitti, yerine Mehmet Özbek geldi. Benim Mehmet Özbek'e söyleyeceğim bir laf yok ama Galatasaray'da futbol aklı Mehmet Özbek olmaz. Madem sayın Mehmet Özbek, Galatasaray'da futbol aklı, Türkiye'de başka hangi takımda futbol aklı olarak görev yapabilir? Bunu Türkiye'de söylüyorum ki, biz Avrupa takımıyız. Avrupa Takımı'nda bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“İbra, yönetime olan güveni göstermez”

Genel Kurulda Galatasaray Yönetimi'nin ibra edilmesinin, yönetimin yaptıklarının onaylanması anlamına gelmediğini sözlerine ekleyen Özdoğan, “Sizin seçilmiş bir yönetiminiz var ve siz yönetim dışından birilerini getirip bir şeyler umuyorsunuz. Sonuç olarak Galatasaray yönetimi yıpranmıştır, Galatasaray yönetimi güvenilirliğini kaybetmiştir. Sayın başkana uzun süredir diyoruz ki, seçime git ve seçimde mutlaka aday ol. Ama bu şekilde gitmez. Galatasaray taraftarı ve genel kurul arasında bir fark var. Sayın Başkan geçtiğimiz genel kurulda ibra edildi. Ama öyle büyük bir çoğunlukla ibra edilmedi, az bir çoğunlukla ibra edildi. Fakat bunu bir güven oylaması olarak almayın. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri, özellikle Adnan Polat döneminde yaşananlardan sonra, bir daha genel kurul travması yaşamak istemiyor ve yüzde 99 oyunu ibra yönünde kullanıyor. Ama bu oyu kullanması, yaptıklarını onaylıyor anlamına gelmiyor. Bu Galatasaray etiğinde olan bir şey. Bir de taraftara sorduğunuz zaman yüzde 90 Dursun Özbek'in gitmesini istiyor. Artık taraftar, bu yönetime güvenmediğini söylüyor” diye konuştu.

“Mayıs ayında seçime gidebilir”

Dursun Özbek'in önümüzdeki ay seçime gidebileceğini söyleyen Özdoğan, “2017 mayıs ayında sayın başkan seçime gidebilir. Tabii bunun dışında başka alternatifler de var. Bazı yöneticiler de istifa ederse, mecburen seçime gidilebilir. O yöneticilerin de bence bir daha düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok sevdiklerini biliyorum ve Galatasaray'ı seven bir yönetici bu işi tekrar seçime götürmeli. Tekrar seçime gidilirse ve seçilirlerse tebrik etmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Biz olsaydık Tudor, Başakşehir maçına çıkamazdı”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Başakşehir maçından önce yaptığı bir röportajın çok yanlış olduğunu ifade eden Ahmet Özdoğan, “Camia bir bütün değil. Eğer biz yönetici olsaydık Başakşehir maçından önce Tudor o röportajı yapamazdı. Yapsaydı bile, çok net söylüyorum Başakşehir maçına çıkamazdı. Futbol bir takım oyunudur. Yönetim kurulundan sporcusuna kadar, emekçisine kadar gider. Arada kalan olayda takım oyunu oynamanız lazım. Daha lig bitmeden, Başakşehir maçına çıkmadan ‘Ben her bölgeye adam arıyorum' diyorsunuz, ‘Florya'nın çivisi çıkmış, burada çok büyük sorunlar var' diyorsunuz. Buradaki sorunlar dışarıyla konuşulmaz. Lig bittikten sonra bütün sorulara cevap verirsiniz ama lig içinde böyle bir röportaj, dinamit koymaktır. Bir de ben bu çivisi çıkmış durumunu merak ediyorum. Hiç de öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Futbolcularımızın şu anda hak ettiği yerde olmadığını görüyorum ama çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Galatasaray'a dünyanın en iyi antrenörünü getirseniz sonuç bundan farklı olmaz. Ana sonuç yönetimdir” diye konuştu.

“9 ayda 240 milyon zarar var”

Yönetimin başarılı olduğunu söylemesine karşın, gelir gider kalemlerinin çok net olduğunu vurgulayan Ahmet Özdoğan, “Yönetim maddi olarak başarılıyım diyor. Başarılı olan yönetime bakalım. 9 aylıklar açıklandığında 240 milyon Lira zarar var, gelirler de 391 milyon Lira'dan 243 milyon Lira'ya düşmüş. Konuşulacak bir şey yok” diyerek maddi durumun geldiği noktayı özetledi.

“Tapulu araziyi verip, tapusuzu alıp, başarı öyküsü olarak aktarıyorsunuz”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in olaylara farklı bir bakış açısından baktığını ifade eden Özdoğan, “Galatasaray Başkanı farklı bir bakış açısıyla bakıyor, biz başka bir açıdan bakıyoruz. Biz diyoruz ki, sayın başkan önce şunları anlatsın; Galatasaray Adası'yla ilgili olan mahkeme bitiyor. Mahkemeyle ilgili bir tek kelime söylemedi genel kurulda. Bu çok büyük bir olaydır. Bırakın aldıklarımızı, önce elimizde kalan son şeylere bakalım. Artık Riva ve Florya, Galatasaray'ın dışına çıkmıştır. O zaman elimizde kalanları bile söylemeden başka şeyler yapacağız diyor. Yapılacak olanları tartışırız o ayrı bir nokta. Ama siz elinizde olan şeyi veriyorsunuz. Tapulu arazinizi veriyorsunuz ve tapulu olmayan yerleri alıp başarı öyküsü olarak aktarıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Dursun Özbek'in şirketi kiralasın spor salonunu”

Özdoğan, Galatasaray'a kazandırılmak istenen spor salonuyla ilgili olarak da, “Spor salonunun yapılmasına karşı değiliz ama bu salon nasıl işletilecek bunu açıklasınlar. Diyor ki, Galatasaray'a 1 Kuruş ek bütçe olmadan yapılacak. Peki Galatasaray bundan bir şey kazanacak mı, hayır. Ben diyorum ki, sayın Dursun Özbek'in şirketi var, o şirkete kiralayalım bu salonu. Bize her sene taahhüt versin. Biz bu işe varız. Hani söylüyor ya başkan, şunu kiralayacağız, bunu kiralayacağız diye. Bıraksınlar bunu. Bir de sayın Dursun Özbek'in başka bir söylemi daha var. Biz oteli bir finansman modeliyle yapacağız, bu finansman modeli sonrası Galatasaray'a 150 milyon Dolar gibi bir nakit akışı sağlayacağız diyor. Otelin de 6 ay önce bitmesi gerekiyordu ama daha bitmedi. Sayın başkanın söylemleri ve eylemleri biraz daha değişik oluyor. Farklı bir bakış açısı var ama bunun çok reel bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Biz mali verilere bakıyoruz. Bu veriler her geçen gün kötüye gidiyor. Galatasaray'ın 9 aylık zararı 243 milyon TL olmuş” değerlendirmesini yaptı.

“Vergi borcunun silinmesinin açıklanması çok yanlış”

Galatasaray'ın vergi borcunun silinmesinin bir başarı hikayesi olmadığının altını çizen Özdoğan, “Türkiye'de herkes vergi borcunu yapılandırdı. Farklı kulüpler farklı şekilde yapılandırdı. Bu o kadar konuşulmaması gereken bir şey ki, kamuoyunda herkes yapılandırdı bunu ve sanki Galatasaray'a özgü bir şeymiş gibi göründü. En ufak insandan en büyük şirkete kadar yapılandırıldı. Galatasaray da tabii ki borcunu yapılandırdı. Tebrik ediyoruz, saygı duyuyoruz ama bu sadece Galatasaray'a özgü bir şey değildi. Burada bir başarı öyküsü yok” dedi.

“Sayın başkan, emaneti genel kurula teslim etmeli”

Galatasaray'ın taraftarla arasını düzeltmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Özdoğan, “Sayın başkan, emaneti genel kurula teslim etmeli ve yöneticiler de tek tek düşünmeli. Çünkü o yöneticilerin ve sayın başkanın Galatasaray'ı çok sevdiklerine inanıyorum. Ama dışarıda olan, camianın önemli bir bölümü olan taraftarla arası bozulmuş durumda. Taraftarı tekrar tribünlere çekmek için bunu yapmalı. Gelirler 391 milyon Lira'dan 243 milyon Lira'ya düşmüş. Demek ki taraftarla aranız bozulmuş. Genel kurula gideceksiniz. Genel kurula gittiğinizde her şey düzelir. Galatasaray her zaman bir dünya markasıdır ve çok çabuk ayağa kalkar. Ama sayın başkanın bu anlayış, bu vizyon, bu mantalite ve bu futbol aklıyla bir yere gidebilmemiz mümkün değil. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim sembolümüz Aslan. Aslanlar yeni bir hikaye yazmak zorundalar ve bunu çok kısa zaman içinde yazacak. Kimse unutmasın Galatasaray her zaman ve her zaman en büyüktür” diyerek sözlerini noktaladı.